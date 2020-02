Kaum eine Aktie kann sich zurzeit vor den Auswirkungen der Corona-Krise entziehen - so auch Paypal. Erst vor wenigen Tagen ist dem Wert der charttechnische Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 124,45 Dollar gelungen. Seitdem korrigiert die Paypal-Aktie aber deutlich. Was ist passiert?Der Bezahldienstleister rechnet im ersten Quartal 2020 wegen den Folgen des Coronavirus mit Einnahmen am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 4,78 bis 4,84 Milliarden Dollar- und damit mit einer Belastung ...

