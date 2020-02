Wien (www.anleihencheck.de) - Norilsk Nickel, der weltgrößte Produzent von Palladium und hochgradigem Nickel, startet die Tokenisierungsplattform Atomyze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen plane, diese zu nutzen, um einen Teil seines Vertragsvolumens zu tokenisieren und damit ein neues Produkt für eine breite Palette von Akteuren anzubieten, die bereit seien, in die Märkte für digitale Vermögenswerte zu investieren. Die ausgegebenen Token würden durch Metallreserven gedeckt, die einer regelmäßigen Prüfung unterzogen würden. Zunächst werde Norilsk Nickel Token, die mit Palladium, Kobalt und Kupfer unterlegt seien, testen. Künftig wolle das Unternehmen auch andere Metalle mit Token versehen, wobei geplant sei, schrittweise auf digitale Handelsmittel umzustellen. Im ersten Jahr sollten voraussichtlich bis zu 10% des gesamten Verkaufsvolumen in Token ausgegeben werden. (News vom 27.02.2020) (28.02.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...