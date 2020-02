Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Angst vor einer unkontrollierbaren Verbreitung des Covid-19-Virus trifft die Finanzmärkte derzeit mit voller Wucht, so die Deutsche Börse AG.Diese Unsicherheit spiele erwartungsgemäß Gold in die Karten. Der Preis des gelben Edelmetalls habe sich in diesem Monat von 1.432 auf 1.648 US-Dollar je Feinunze erhöht. Das entspreche einem Plus von rund 15 Prozent. Seit Jahresbeginn habe Gold um knapp 22 Prozent zugelegt. ...

