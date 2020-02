Der freie Fall des DAX setzt sich am Freitag fort. Vermehrte Ausbrüche des Coronavirus in Deutschland sorgen für Panik bei den Anlegern und schicken den Leitindex erneut satte fünf Prozent nach unten. Entspannung ist derzeit nicht in Sicht. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden immer deutlicher.Charttechnische Unterstützungen zählen derzeit kaum. Auf was Anleger beim DAX jetzt dennoch achten sollten, erfahren Sie im DAX-Check von DER AKTIONÄR TV.

