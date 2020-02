Aricolin Investments S.A.DGAP-Ad-hoc: Aricolin Investments S.A. / Schlagwort(e): Vertrag Aricolin Investments S.A.28.02.2020 / 12:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hiermit gibt die Aricolin Investments S.A., Madrid, eingetragen im Handelsregister von Madrid unter der Nummer Hoja M-684101 Tomo 38460 Folio 141, als Emittentin des "Residential Development POCO Bond" 2019, ISIN: DE000A2R28T1 / WKN A2R28T, bekannt, dass in dem Wohnbauprojektentwicklungsprojekt in Santa Perpètua de Mogoda die Verträge für das Management der Projektentwicklung mit Zaracla Fira S.L. und Dienstleistungen mit Zaracla Arquitectura S.L. beendet werden. Nach der Beendigung wird die Gesellschaft AQ Acentor Development S.L. (Mitglied der Aquila-Gruppe) das Management der Projektentwicklung für dieses Projekt zu vergleichbaren Konditionen erbringen und die Koordination der Dienstleistungen durchführen.28.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aricolin Investments S.A. Paseo de la Castellana 95 28046 Madrid Spanien ISIN: DE000A2R28T1 WKN: A2R28T Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 986517Ende der Mitteilung DGAP News-Service986517 28.02.2020 CET/CEST