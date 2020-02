BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Epidemie will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich notfalls selbst mit europäischen Partnern abstimmen. Der Austausch laufe auf der Ebene der EU-Innen- und Gesundheitsminister "natürlich eng" und "bei Bedarf" auch über die Kanzlerin, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Merkel werde sich "tagtäglich" über die Ausbreitung des Covid-19-Virus als auch über Maßnahmen zu dessen Eindämmung informieren.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es derzeit knapp 60 bestätigte Fälle des Coronavirus in Deutschland. Darunter sind auch Patienten, die wieder gesund sind. Am Freitagnachmittag will sich der Krisenstab der Bundesregierung erneut treffen. Dort sollen etwa Kriterien für lokale Behörden entwickelt werden, um festzustellen, ob und wann Veranstaltungen abgesagt werden sollen.

"Eine Empfehlung wird es nicht geben", betonte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Zuvor hatte es Forderungen gegeben, die am Mittwoch in Berlin beginnende Internationale Tourismus-Börse (ITB) abzusagen. Das Ministerium betonte, diese Entscheidung könnten laut Infektionsschutzgesetz nur die Behörden vor Ort treffen.

Diskutiert werden soll im Krisenstab auch über mögliche Maßnahmen im grenzüberschreitenden Bus- und Schienenverkehr, erklärte der Pressesprecher im Innenministerium, Steve Alter. Bereits seit Donnerstag müssen Reisende im Flug- und Schiffsverkehr Aussteigerkarten ausfüllen, um später mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Bei Bussen und Bahnen sei dies jedoch schwieriger, da es eine Stelle brauche, "die das ausfüllt und einsammelt", sagte Alter.

Personen, die befürchten, sich infiziert zu haben, sollen sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Die zentrale Rufnummer lautet 116117.

February 28, 2020 06:38 ET (11:38 GMT)

