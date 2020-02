Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington (pta023/28.02.2020/12:38) - Ontario - 28. Februar 2020 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT") freut sich bekannt zu geben, mit Perennial Brands, einem Unternehmen der DCM-Gruppe, eine Vereinbarung für den Vertrieb und Verkauf von oral auflösbaren nutrazeutischen Streifenprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Indien über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen zu haben.



Dabei profitiert RDT nicht nur von Perennial Brands ausgewiesener Expertise in den Bereichen Marken-bildung, Marketing und Vertrieb von verpackten Konsumgütern auf den nordamerikanischen Märkten, sondern auch von den strategischen Beziehungen der DCM-Gruppe, einem führenden nordamerikani-schen Unternehmen für Marketingdienstleistungen, auf dem schnell wachsenden indischen Markt.



"Unsere Leidenschaft liegt in der Entwicklung großer Marken, die aufgrund von Marktlücken florieren, die von risikoscheuen Unternehmensgiganten hinterlassen wurden", erklärt Chris Lund, Chief Innovation Officer von, DCM. "Wir glauben, dass RDT QuickStrip genau eine solche Lücke füllt, und wir rechnen mit einer erfolgreichen Entwicklung, indem wir einen Mix aus inspirierter Innovation, kommerziellen Fähigkei-ten und zuverlässigen Finanzierungsquellen anwenden".



"RDT freut sich, mit QuickStrip nutrazeutische Produktformulierungen anzubieten, die schnell, bequem, präzise und diskret für das kanadische, US-amerikanische und indische Publikum sind", sagte Mark Up-sdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Diese Vereinbarung wird unser Ziel, ein konsistentes, hochwer-tiges, verbraucherorientiertes Gesundheits- und Wellnessprodukt auf den globalen Märkten anzubieten, weiter stärken und beschleunigen".



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Life Science-Unternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Li-zenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expan-sion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.



Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca



Medienkontakt für Investoren: Kristina Shea SVP, Marketing & Communications Corporate Secretary kshea@rapid-dose.com +1 (905) 876-8003



Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien dar, noch soll es Verkäufe der Stammaktien in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsord-nung rechtswidrig wäre. Die Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.



VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemittei-lung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativum dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Produkten unter Verwendung der Pro-duktlieferungsmethode QuickStrip, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Vorhersagen, Prog-nosen, Erwartungen oder Überzeugungen der RDT hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der ihnen derzeit verfügbaren Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legisla-tiven und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten, die Cannabisin-dustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen, die vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, als richtig erweisen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt.



Die kanadische Wertpapierbörse hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Ange-messenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.



Aussender: Rapid Dose Therapeutics Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Kristina Shea Tel.: +1 (905) 876-8003 E-Mail: kshea@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com



ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange



