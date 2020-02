Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit steigender Zahl von Infizierten in Europa und unter dem Eindruck der deutlichen Kursverluste bei Aktien steigt auch die Betroffenheit der EZB, so Ulf Krauss von der Helaba.Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung habe sich spürbar erhöht, zumal sich die Konjunktur bereits vor der jüngsten Zuspitzung in einem labilen Zustand befunden habe. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei zuletzt auf -0,6% gesunken und nähere sich damit ihren historischen Tiefstständen vom letzten Jahr. Die Geldmarktsätze an den Terminmärkten seien seit Mitte Januar um 12 Basispunkte gesunken, was für einen kleinen Zinsschritt spreche. Eine weitere Senkung des Einlagensatzes werde es aber vermutlich nur in Verbindung mit einer Ausweitung der Freibeträge für geparktes Kapital bei der EZB geben. Die Erfahrungen mit diesem Instrument seien insgesamt positiv gewesen. Gleichzeitig könne es sich die EZB in dieser Situation nicht leisten, den Bankensektor, auf dessen Stabilität die Euro-Konjunktur angewiesen sei, mit steigenden Strafzinsen zu schwächen. (28.02.2020/alc/a/a) ...

