London (www.anleihencheck.de) - Die Angst vor dem Corona-Virus hat die Gier an den Märkten abgelöst, so Mark Dowding, Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Sollte dieser Zustand in den nächsten Wochen anhalten, sei schwer einzuschätzen, ob sich kurzfristig eine Verbesserung einstelle - selbst wenn die wirtschaftliche Aktivität in China wieder anziehen sollte. Daher schauen wir verstärkt, wie die Geld- oder Fiskalpolitik die Märkte unterstützen könnte, die Experten von BlueBay Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...