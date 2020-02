++ Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten geht weiter ++ DE30 testet 11.800 Punkte - das niedrigste Niveau seit Ende Q3 2019 ++ BASF warnt vor einem Einbruch in der Chemieindustrie ++Der Rückgang an den globalen Aktienmärkten zeigt keine Anzeichen einer Entspannung. Die europäischen Märkte gehen heute erneut stark zurück. Der DE30 wird auf dem niedrigsten Stand seit Ende des dritten Quartals 2019 gehandelt (-4%). Wirtschaftsminister Peter Altmaier hielt gestern eine Pressekonferenz über mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs. Als mögliche Maßnahmen nannte Altmaier die Senkung der Steuerlast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...