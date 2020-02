Die Aktionäre bewilligen die 23. Dividendenerhöhung in Folge. Für 2019 wird die Dividende auf CHF 2.95 (+4%) je Aktie erhöht, was einer Rendite von 3.5%1 und einem Anteil von etwa 54% des freien Cashflows entspricht.



Die Aktionäre bestätigen Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrates sowie alle anderen zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte; Bridgette Heller und Simon Moroney werden neu in den Verwaltungsrat gewählt.



Die Generalversammlung genehmigt auch alle weiteren Anträge des Verwaltungsrates, einschliesslich des zur Konsultativabstimmung vorgelegten Vergütungsberichts 2019 und der künftigen Entschädigung von Konzernleitung und Verwaltungsrat, über die jeweils separat rechtsverbindlich abgestimmt wurde.

Basel, 28. Februar 2020 - Die Aktionäre von Novartis stimmten an der Generalversammlung (GV) allen Vorschlägen des Verwaltungsrates zu. 1'189 Aktionäre nahmen an der GV in Basel teil, was ungefähr 59,09% der von Novartis ausgegebenen Aktien entspricht.

Seit der Gründung von Novartis im Jahr 1996 bewilligte das Aktionariat zum 23. Mal in Folge eine Erhöhung der Dividendenzahlung je Aktie. Für 2019 wurde die Dividende um 4% auf CHF 2.95 erhöht. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr 2019 erfolgt per 5. März 2020. Die Dividende für 2019 entspricht damit etwa 54% des freien Cashflows und unterstreicht das Bekenntnis des Konzerns, weiterhin gute Renditen zu bieten.

Jährliche Wahl und Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Aktionäre haben Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrates bestätigt sowie alle anderen zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr gewählt. Zudem wurden Bridgette Heller und Simon Moroney als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.

Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für ein weiteres Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt: Patrice Bula, Srikant Datar, Enrico Vanni und William T. Winters. Enrico Vanni wird den Vergütungsausschuss präsidieren. Weiterhin wählten die Aktionäre Bridgette Heller als neues Mitglied des Vergütungsausschusses.

Vernichtung von Aktien

Gemäss den Empfehlungen des Verwaltungsrates genehmigten die Aktionäre zudem die Vernichtung der 60 313 900 im Rahmen des siebten und achten Aktienrückkaufprogramms 2019 zurückgekauften Aktien und die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 30 156 950 von CHF 1 263 687 410 auf CHF 1 233 530 460.

Abstimmung über die Vergütung der Konzernleitung und der Mitglieder des Verwaltungsrates

In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum ab der GV 2020 bis zur GV 2021 sowie den maximalen Vergütungsbetrag für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021.

In einer Konsultativabstimmung bestätigten die Aktionäre auch den Vergütungsbericht 2019.

Dieser enthält verbesserte Offenlegungen in vielen Bereichen, die für mehr Transparenz sorgen. Im Bericht werden die Aktionäre auch über geplante Änderungen des Vergütungssystems informiert. Diese basieren auf konstruktiven Rückmeldungen der Aktionäre, unserer Geschäftsstrategie und einer sich verändernden Marktpraxis.

Eine detaillierte Liste aller an der Generalversammlung 2020 zur Abstimmung vorgelegten Traktanden finden Sie unter: https://www.novartis.com/agm

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Novartis ist auch auf Twitter. Folgen Sie @Novartis unter https://twitter.com/novartisnews

Für Multimedia-Inhalte besuchen Sie bitte https://www.novartis.com/news/media-library

Für Fragen zur Website oder eine erforderliche Registrierung kontaktieren Sie bitte media.relations@novartis.com

# # #

Novartis Media Relations

E-Mail: media.relations@novartis.com

Anja von Treskow

Novartis External Communications

+41 79 392 86 97 (mobil)

anja.von_treskow@novartis.com







Eric Althoff

Novartis US External Communications

+1 646 438 4335 (mobil)

eric.althoff@novartis.com Satoshi Sugimoto

Novartis Switzerland Communications

+41 79 619 20 35 (mobil)

satoshi_jean.sugimoto@novartis.com

Novartis Investor Relations

Zentrale Anlaufstelle für Anleger: +41 61 324 79 44

E-Mail: investor.relations@novartis.com

Zentrale Nordamerika Samir Shah +41 61 324 79 44 Sloan Simpson +1 862 778 5052 Pierre-Michel Bringer

Thomas Hungerbuehler

Isabella Zinck +41 61 324 10 65

+41 61 324 84 25

+41 61 324 71 88 Cory Twining +1 862 778 3258





1 basierend auf SIX-Schlusskurs vom 27.2.2020