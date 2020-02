Der VfL Wolfsburg spielt im Achtelfinale der Europa League gegen Schachtar Donezk. Das ergab die Auslosung der UEFA am Freitagmittag in Nyon.



Bayer 04 Leverkusen trifft auf die Glasgow Rangers. Die Partie im Sechzehntelfinale zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt war am Donnerstag wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Der Gewinner dieser K.-o.-Runde spielt im Achtelfinale gegen den FC Basel. Die weiteren Achtelfinal-Partien: FC Getafe - Inter Mailand, Linzer ASK - Manchester United, FC Sevilla - AS Rom, Olympiakos Piräus - Wolverhampton Wanderers, Istanbul Basaksehir FK - FC Kopenhagen.



Die Hinspiele finden am 12. März statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Das Finale wird am 27. Mai im Stadion Energa Gdansk im polnischen Danzig ausgetragen.