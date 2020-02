DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.930,60 -0,89% -9,30% S&P-500-Future 2.933,25 -0,59% -9,29% Euro-Stoxx-50 3.340,40 -3,34% -10,81% Stoxx-50 3.077,99 -3,31% -9,55% DAX 11.915,29 -3,66% -10,07% FTSE 6.576,13 -3,24% -9,89% CAC 5.330,51 -3,00% -10,83% Nikkei-225 21.142,96 -3,67% -10,63% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,32 0,74

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,85 47,09 -2,6% -1,24 -24,1% Brent/ICE 51,01 52,18 -2,2% -1,17 -21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.626,93 1.645,10 -1,1% -18,18 +7,2% Silber (Spot) 17,17 17,80 -3,5% -0,63 -3,8% Platin (Spot) 874,00 902,85 -3,2% -28,85 -9,4% Kupfer-Future 2,53 2,57 -1,6% -0,04 -9,5%

Angst vor einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage drückt erneut die Ölpreise. Auch der Goldpreis gibt nach, obwohl Anleger bei anderen vermeintlich sicheren Häfen wie Staatsanleihen oder Fluchtwährungen zugreifen. Die Commerzbank sieht hinter der Goldpreisschwäche Zwangsverkäufe, um anderweitige Verluste aufzufangen und um Sicherheitsanforderungen (Margin Calls) zu erfüllen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die massive Korrektur an den US-Aktienmärkten aus Angst vor einer Coronavirus-Pandemie scheint noch nicht beendet. Immerhin dürften zumindest zum Start am Freitag die Verluste nicht mehr ganz so heftig ausfallen wie zuletzt. Nachdem die großen US-Indizes am Donnerstag um über 4 Prozent einbrachen, deuten die Futures weitere Abgaben von nur etwa 0,5 Prozent an.

Zentrales Thema ist unverändert das Coronavirus, das sich weiter ausbreitet. Der Schaden für die Weltwirtschaft dürfte immens sein, befürchten Börsianer. Einige aktuelle Konjunkturdaten könnten bereits Hinweise auf die Folgen des Coronavirus für die US-Wirtschaft geben. Nach der Startglocke werden der Februar-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan gemeldet. Bereits vor Handelsbeginn kommen Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben im Januar.

Auf ihrer Suche nach Sicherheit greifen die Anleger weiter bei Staatsanleihen zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen ist erstmals unter die Marke von 1,20 Prozent gefallen und steht aktuell bei 1,18 Prozent.

Unter den Einzelwerten brechen Beyond Meat im vorbörslichen Handel um über 11 Prozent ein. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hatte wider Erwarten einen kleinen Quartalsverlust gemeldet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 42,9 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 100,9 zuvor: 99,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Ausbreitung des Coronavirus und die zu erwartenden Folgen für Wirtschaftswachstum sowie Lieferketten drücken die europäischen Aktienmärkte auch am Freitag tief ins Minus. Zu den Hauptleidtragenden gehört erneut der Luftfahrtsektor. IAG geben trotz ordentlicher Zahlen um 5 Prozent nach. Easyjet reduzieren sich um 1,1 Prozent. Die Billigfluggesellschaft folgt dem Beispiel von Lufthansa und Air France-KLM und streicht Flüge. Außdem werden Sparmaßnahmen eingeleitet. Lufthansa verlieren 3,3 Prozent, Air France-KLM 4,1 Prozent. BASF fallen nach Zahlenvorlage um 3,9 Prozent. Der Konzern geht nicht davon aus, dass die Belastungen durch den Coronavirus im Jahresverlauf wieder vollständig ausgeglichen werden. Konjunkturwerte stehen auf ganzer Breite unter Druck. Siemens fallen um 2,9 Prozent, MTU um 4 Prozent, Airbus um 2,6 Prozent und Infineon um 4,7 Prozent. Auch Autowerte werden abverkauft. Bei Munich Re (-4,3 Prozent) hat der Nettogewinn laut den Analysten der Citi die Konsenserwartung verfehlt. Allianz geben um 3,1 Prozent nach. Eni (-3,4 Prozent) enttäuschte mit dem bereinigten operativen Gewinn. Gegen den Markt legten Thyssenkrupp zunächst zu, notieren nun allerdings 5 Prozent tiefer. Im sich eintrübenden Umfeld habe man die Elevator-Sparte zu einem guten Preis verkauft, heißt es am Markt. Die Jahreszahlen des britisch-irischen Baukonzerns CRH fielen gut aus. Dennoch gibt die Aktie im schwachen Gesamtmarkt um 1,5 Prozent nach. Freenet fallen nach Vorlage von Zahlen mit Licht und Schatten um 4,7 Prozent, obwohl das Unternehmen eine stabile Dividende von 1,65 Euro zahlen will, was per Schlusskursbasis am Vortag einer Dividendenrendite von rund 8,5 Prozent entspricht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0997 -0,06% 1,0996 1,0975 -2,0% EUR/JPY 119,56 -0,80% 119,83 120,87 -1,9% EUR/CHF 1,0623 -0,31% 1,0635 1,0656 -2,2% EUR/GBP 0,8542 +0,09% 0,8543 0,8529 +0,9% USD/JPY 108,72 -0,75% 108,94 110,14 -0,1% GBP/USD 1,2873 -0,15% 1,2869 1,2868 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,9919 -0,24% 7,0127 7,0068 +0,4% Bitcoin BTC/USD 8.524,51 -3,02% 8.756,26 8.915,76 +18,2%

Fluchtwährungen wie der Yen profitieren von der Angst vor einer Coronavirus-Pandemie. Die türkische Lira gerät derweil mit der Eskalation in Nordsyrien zusätzlich unter Druck. Der US-Dollar stieg in der Spitze auf 6,2571 Lira nach Wechselkursen um 6,15 im Tagestief des Vortages. Aktuel steht der Dollar bei etwa 6,2240 Lira. Mitte Januar war der Greenback nur mit rund 5,85 Lira gehandelt worden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Coronavirus-Krise hat die asiatischen Börsen am Freitag auf Talfahrt geschickt. Immer deutlicher preisen Anleger einen massiven durch die Epidemie ausgelösten Konjunktureinbruch ein. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe reagierte auf den drohenden Konjunkturabschwung und kündigte Schritte zu dessen Vermeidung an. Doch gingen solche Ankündigungen in der allgemeinen Baisse-Stimmung unter - auch deutlich besser als erwartet ausgefallene Industriedaten in Japan für Januar konnten die Stimmung nicht heben. Die Aufwertung der japanischen Währung belastete den Aktienmarkt zusätzlich, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft schmälert. Die südkoreanische Regierung brachte neue Wirtschaftsstimuli auf den Weg, die die Sorgen der Anleger aber nicht mindern konnten. Hyundai Motor verloren 5 Prozent. Der Automobilhersteller hatte eine Fabrik nach einem positiv auf den Coronavirus getesteten Mitarbeiter komplett geschlossen. Korea Electric Power stürzten um 7,8 Prozent ab, nachdem der Versorger Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Am indischen Aktienmarkt belastete zudem die eskalierende Gewalt zwischen Hindus und Muslimen mit Dutzenden Toten und Verletzten.

CREDIT

Weiter nach oben geht es am Freitag mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Der Anstieg der impliziten Volatilitäten treibt die CDS-Prämien nach oben, dazu nehmen Sorgen über eine eventuelle Rezession in Europa weiter zu. Hauptproblem ist aber weiter, dass es an quantitativ belastbaren Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus fehle. Dies sei aber eine essentielle Grundlage für eine korrekte Preisfindung, entsprechend gingen die Umsätze am Markt nun eher zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re steckt hohe Schäden weg - Ausblick bestätigt

Die Munich Re hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr trotz einer massiven Schadensbelastung vor allem im vierten Quartal kräftig gesteigert und wird die Dividende anheben. Die hohen Schäden steckte der Konzern dank eines starken Kapitalanlageergebnisses, der Auflösung von Rückstellungen und eines höheren Gewinns bei der Erstversicherungstochter Ergo weg. 2020 soll die Gewinnentwicklung - wie in der mittelfristigen Planung vorgesehen - weiter nach oben zeigen.

Thyssenkrupp-Chefin sieht Elevator-Verkauf als Chance für Neuanfang

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz will den Elevator-Verkauf als Chance für einen Neuanfang des Ruhrkonzerns verstanden wissen. "Wir trennen uns von diesem Teil des Geschäfts nicht gerne", sagte sie bei einer Telefonkonferenz am Morgen nach Unterzeichnung des Verkaufsvertrags. Die jetzt gefundene Lösung sei die Beste für alle Beteiligten, weil sie neben einem "sehr guten Preis" Transaktionssicherheit noch in diesem Jahr und Perspektiven sowohl für den Mutterkonzern als auch Elevator selbst biete.

Verbraucherschützer und VW erreichen im Dieselskandal doch noch Vergleich

Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) haben im Dieselskandal nun doch eine Einigung auf einen Vergleich für hunderttausende betroffene Kunden erreicht. VW und vzbv schlossen nach mehrtägigen Verhandlungen eine "umfassende Vereinbarung", wie das Oberlandesgericht Braunschweig mitteilte. Gerichtspräsident Wolfgang Scheibel hatte die neuen Gespräche moderiert, nachdem erste Verhandlungen Mitte Februar geplatzt waren.

Brüder Mannesmann: Spätestens ab 3Q Coronavirus-Folgen wahrscheinlich

Der stark auf chinesische Zulieferer angewiesene Werkzeuganbieter Brüder Mannesmann hält spätestens ab dem dritten Quartal negative Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf sein Geschäft für wahrscheinlich. Laut Mitteilung bezieht die Brüder Mannesmann AG ihre Produkte für die Sparte Werkzeughandel hauptsächlich aus China.

Genfer Autosalon wegen Coronavirus abgesagt

Angesichts der Coronavirus-Epidemie ist der Genfer Autosalon abgesagt worden. Die bekannte internationale Fahrzeugmesse entfalle in diesem Jahr, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Eröffnung des Autosalons war für kommenden Donnerstag vorgesehen.

Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter in Leipzig zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Versandhändlers Amazon in Leipzig zum Streik aufgerufen. Seit Mitternacht in der Nacht zu Freitag bis Samstag um 23.30 Uhr soll die Arbeit niedergelegt werden, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Verdi fordert seit Langem einen Tarifvertrag für die Amazon-Beschäftigten.

Cisco Systems plant weiteren Jobabbau

Der US-Netzwerkkonzern Cisco Systems will angesichts eines nachlassenden Umsatzwachstums weitere Stellen streichen. Der Jobabbau sei Teil der Maßnahmen, die Investitionen angesichts unsicherer Wirtschaftsaussichten anzupassen, kündigte der Konzern gegenüber dem Wall Street Journal an. Angaben zum Umfang der geplanten Stellenstreichungen machte Cisco nicht. Der Konzern beschäftigt weltweit etwa 75.000 Mitarbeiter.

Easyjet leitet Sparmaßnahmen ein - Coronavirus belastet Nachfrage

Angesichts einer geringeren Nachfrage infolge des Coronavirus-Ausbruchs streicht die Billigfluggesellschaft Easyjet einige Flüge und leitet Sparmaßnahmen ein. In Norditalien habe sich die Nachfrage massiv abgekühlt, so die Easyjet plc. Betroffen seien angesichts der zunehmenden Virus-Verbreitung aber auch weitere europäische Märkte. Von den Flugstreichungen seien vor allem Verbindungen von und nach Italien betroffen. Um die gesamten Folgen des Coronavirus auf das Gesamtjahr abzuschätzen, sei es noch zu früh.

Eni-Nettogewinn 2019 sinkt drastisch nach Verlust im 4. Quartal

Eni ist im vierten Quartal aufgrund von Wertberichtigungen in die roten Zahlen gerutscht. Entsprechend verzeichnete der italienische Öl- und Gaserzeuger einen drastischen Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Die Dividende soll aber weiter steigen.

Erste Group hebt Dividende trotz Rückgang beim Nettogewinn an

Die Erste Group hat nach einem schwachen Schlussquartal, in dem der Nettogewinn mehr als halbiert wurde, auch im abgelaufenen Jahr unter dem Strich weniger verdient. Das Jahresziel einer Rendite von 11 Prozent auf das bereinigte Eigenkapital (ROTE) erreichte die österreichische Bank, die stark in Osteuropa aktiv ist.

IAG verzeichnet Gewinneinbruch - Treibstoffkosten belasten

Belastet von höheren Treibstoffkosten hat der Luftfahrtkonzern IAG vergangenes Jahr einen Gewinneinbruch verzeichnet. Trotz höherer Einnahmen sank das Ergebnis um rund 40 Prozent, wie die International Consolidated Airlines Group SA mitteilte. Einen Ausblick auf das laufende Gesamtjahr wollte der Konzern wegen der Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus nicht geben.

LSE verdient weniger und hebt Dividende an

Die London Stock Exchange (LSE) hat im abgelaufenen Jahr vor Steuern weniger verdient. Grund waren laut Mitteilung höhere Kosten. Für den geplanten Kauf des Finanzdatenanbieters Refinitiv im zweiten Halbjahr sieht sich der britische Börsenbetreiber auf Kurs.

Mitarbeiter der Piraeus Bank positiv auf Coronavirus getestet

Bei einem Angestellten der griechischen Piraeus Bank ist das Coronavirus diagnostiziert worden. Die Büroetage, auf der der Mitarbeiter beschäftigt war, ist für zwei Wochen evakuiert worden, wie die Bank mitteilte. Alle Angestellten, die auf derselben Etage wie der Patient arbeiteten, werden für die kommenden zwei Wochen im Home Office arbeiten, wie die Piraeus Bank weiter mitteilte.

