Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AGUnternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 28.02.2020 Kursziel: 51,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.01.2020: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 51,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat im Jahr 2019 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von EUR236 Mio. erreicht und damit unsere Schätzung leicht übertroffen. Die EBIT-Marge dürfte in der oberen Hälfte der Guidance (5,5% - 7,0%) liegen. Damit dürfte unsere bisherige Prognose von 6,3% mindestens erreicht werden. Die Umsatzguidance für 2020 wurde leicht angehoben und lautet nunmehr EUR235 - EUR250 Mio. (bisher: EUR230 - EUR250 Mio.). Wir bleiben bei unserer Umsatzschätzung von EUR250 Mio. Wir sehen die Geschäftsbedingungen für 2G als exzellent an. In Deutschland sollten der gleichzeitige Atom- und Kohleausstieg für eine verstärkte Nachfrage nach Erdgas-KWK-Anlagen sorgen. Niedrige Gaspreise machen Erdgas-KWK-Anlagen auch international attraktiver. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Covid-19-Pandemie die Geschäftstätigkeit kurzfristig negativ beeinflusst. Wir haben unsere 2019-Prognose an die vorläufigen Zahlen angepasst und gehen nunmehr von einer EBIT-Marge von 6,4% aus. Wir belassen unser Kursziel bei EUR51,00. Nach dem jüngsten Kursrutsch stufen wir die Aktie von Reduzieren auf Hinzufügen hoch. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to ADD and maintained his EUR 51.00 price target. Abstract: According to preliminary figures, 2G Energy achieved 2019 sales of EUR236m, which slightly exceeded our estimate. The EBIT margin should be at the upper half of guidance (5.5% - 7.0%). This should at least meet our previous forecast of 6.3%. Sales guidance for 2020 was raised slightly to EUR235 - EUR250m (previously: EUR230 - EUR250m). We stick to our sales estimate of EUR250m and believe that the business environment is excellent for 2G. In Germany, the simultaneous nuclear and coal phase-out should lead to increased demand for natural gas CHP plants. Low gas prices also make natural gas CHP plants more attractive internationally. However, there is a risk that the covid-19 pandemic will have a negative impact on business in the short term. We have adjusted our 2019 forecast to the preliminary figures and now forecast a 6.4% EBIT margin. We leave our price target at EUR51.00. After the recent retreat in the share price, we upgrade the stock from Reduce to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20159.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.