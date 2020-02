FRANKFURT (Dow Jones)--Eine interessante Woche für Schnäppchenjäger steht Anlegern bevor. Denn der ungebremste Ausverkauf an den Aktienmärkten ist fundamental sinnvoll kaum noch prognostizierbar. "Die Kurse werden jetzt von Ärzten gemacht", sagte ein Händler mit Blick auf Infektionsraten und Quarantänenachrichten. Es sei völlig unvorhersehbar, aus welcher Richtung der nächste Schuss komme, heißt es.

Viele professionelle Marktteilnehmer würden mittlerweile am Rande der Hysterie reagieren. Dies erkläre auch das hohe Volumen bei dem Kursabsturz. "Man kann das Risiko nicht abschätzen und reduziert nur noch die Aktiengewichtung des Portfolios", sagt ein Händler. Auch sei das Tempo des Ausverkaufs zu schnell, eine fundamentale Bewertung der einzelnen Aktien finde oft nicht mehr statt. Denn noch vor gerade einmal elf Tagen markierte der DAX bei 13.795 Punkten sein Allzeithoch - mittlerweile steht er fast 2.000 Punkte tiefer und hat selbst die angeblich so wichtige 12.000er-Marke ohne jede Pause pulverisiert.

Notverkäufe verzerren Aktienwert

Für Schnäppchenjäger versteckt sich hier die erste gute Nachricht: Denn die automatische Reduktion der Portfolios führt dazu, dass auch Qualitätsaktien ohne jeglichen Blick auf ihre Kennzahlen auf den Markt geworfen werden. Vor allem bei Dividendenrenditen tummeln sich schon wieder einige Titel mit ansehnlichen Renditen von über 5 Prozent auf dem Markt, so von Swiss Re bis BASF. Nur von ultrazyklischen Konjunkturwerten und den Aktien "an der Frontlinie zum Virus" wie Airlines, Reiseveranstaltern, Hotels und ähnlichem sollte man definitiv die Finger lassen.

Auch bei Small Caps könnten Anleger einen ersten Blick wagen. Hier waren die "Firesales" am offensichtlichsten. Werte aus den unterschiedlichsten Branchen wurden in der abgelaufenen Woche auf den Markt geworfen. Am Freitag brachen Titel wie Varta, Evotec, Schaltbau, LPKF und viele andere teils über 10 Prozent ein. Grund war nur die geringe Liquidität bei Nebenwerten, die das Verkaufsvolumen nicht aufnehmen konnte.

Hilflosigkeit bei Virus-Einschätzung

Sentimenttechnisch sind solche Ausverkaufstage oft die Vorboten einer Bodenbildung. Und sie spiegeln auch die Hilflosigkeit der Marktteilnehmer, die keine Daten haben, um die Virusfolgen in irgendeiner Form korrekt einpreisen zu können. Daher könne man nicht mehr tun, als den Maximalschaden in Form einer kommenden Rezession einzupreisen. "Die Erwartung eines negativen Ereignisses kann manchmal mehr Schaden an Märkten und Wirtschaften anrichten, als die messbare Wirkung dann sein wird", sagen die Fondsmanager von First Eagle Investment. Mehr als vergleichende Untersuchungen über die Auswirkung von Pandemien wie der Spanischen Grippe von 1918/19 könne man nicht anstellen.

Dazu kämen auch echte strukturelle Probleme, die noch nicht abschätzbar sei. So hätten die Schließungen chinesischer Fabriken die globalen Lieferketten zerrissen. Multinationalen Unternehmen sei vor Augen geführt worden, dass sie nun globaler diversifiziert werden müssten.

Das Risiko einer Rezession und damit fallenden Unternehmensgewinnen lauert dazu noch auf Anleger. Von der Annahme einer V-förmigen Erholung im zweiten Quartal entfernt man sich immer mehr. Verstärkt wird dies dadurch, dass das Thema in den USA erst mit der Warnung des Seuchenkontrollzentrums CDC für "Mainland USA" angekommen war.

Rezessionsangst kommt auf

"Spätestens seit letztem Wochenende hat Corona aufgehört, ein reines China-Problem zu sein", urteilt Neil Robson, globaler Aktien-Chef bei Columbia Threadneedle. Er befürchtet, dass der Markt sowohl von der Angebots- als auch der Nachfrageseite unter Druck gesetzt wird. Ein erheblicher Teil des Verbrauchsrückgangs könnte dem Wirtschaftswachstum 2020 dauerhaft verloren gehen: "Wir könnten zwar letztendlich immer noch ein Smartphone ersetzen, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir das neue Frühjahrs-Outfit kaufen werden". Das Abrutschen in eine Rezession hält er daher für möglich.

Bei Goldman Sachs neigt man daher zu einer kompletten Neubetrachtung der Unternehmensgewinne. Wegen der Coronavirus-Epidemie rechnet man dort nur noch mit einem Nullwachstum bei den Gewinnen der im S&P-500 gelisteten Unternehmen. Gestützt wird dies von den negativen Ausblicken auf Ebene der Einzelunternehmen. So erteilte auch BASF dem Glauben an die V-Erholung eine Absage und sagte, die Belastung durch Corona werde im Jahresverlauf nicht mehr aufgeholt.

Ob die ansonsten so wichtigen Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) beachtet werden, ist offen. Sie werden beginnend mit China ab Samstag vorgelegt und enthalten vollständig die Belastung bzw Hoffnungen chinesischer Produzenten. Angesichts der Abhängigkeit der Nachrichtenlage vom Virusausbruch fehlt es ihnen diesmal aber an indikativer Bedeutung. Am Montag folgen die Daten von Deutschland, Europa, Asien und den USA. Die noch offenen Zahlen der Berichtssaison dürften nur noch hinsichtlich ihres Ausblicks beurteilt werden. Am Dienstagabend stehen in den USA die Vorwahlen der Demokraten im Blick. Sollte sich Bernie Sanders am "Super Tuesday" durchsetzen, dürfte Wall Street eine weitere Schreckreaktion zeigen. Am Freitag steht dann der große US-Arbeitsmarktbericht an.

