Weidmann: Kein akuter geldpolit Handlungsbedarf wg Coronavirus

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich gegen eine unmittelbare geldpolitische Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) auf die Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen. Weidmann sagte, weder mit Blick auf die Angebots- noch auf die Nachfrageseite der Volkswirtschaft sei klar, inwieweit die Geldpolitik den Auswirkungen der Epidemie entgegenwirken könne.

Weidmann: Deutsches Wachstum 2020 eventuell niedriger als bisher erwartet

Die Deutsche Bundesbank sieht nach den Worten ihres Präsidenten Jens Weidmann wegen der Coronavirus-Epidemie das Risiko, dass das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr niedriger als bisher angenommen ausfallen wird. Weidmann sagte, die Größe der Auswirkungen des Virus lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, vermutlich würden sie sich verzögert zeigen.

Weidmann gegen Anhebung des EZB-Inflationsziels

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich gegen die Anhebung des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) und auch gegen die Einführung eines "symmetrischen" Inflationsziels ausgesprochen. "Eine deutliche Anhebung der angestrebten Inflationsrate halte ich für keine gute Idee", sagte Weidmann.

Weidmann gegen Veröffentlichung namentlicher EZB-Abstimmungsergebnisse

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich gegen eine Veröffentlichung namentlicher Abstimmungsergebnisse aus dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Ich bin nicht gegen Transparenz, aber man muss auch abwägen, wie sich das auf die Diskussionskultur im Rat und auf das Abstimmungsverhalten auswirken würde", sagte Weidmann.

Weidmann: Bund verfügt über Spielräume für Investitionen

Die Bundesregierung hat nach Aussage von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann genug Geld für zusätzliche Investitionen. Bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts in Frankfurt wies Weidmann zugleich aber darauf hin, dass auf den Bund mittelfristig deutlich höhere Ausgaben zukämen, die es zu berücksichtigen gelte.

Deutsche Verbraucherpreise steigen auf Monatssicht stärker als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland könnte sich im Februar leicht erhöht haben. Nach Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten aus sechs Bundesländern zeigt sich, dass die Jahresteuerung in zwei Ländern unverändert geblieben ist, in zwei Ländern gestiegen und in zwei gesunken. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise auf Monatssicht um 0,4 bis 0,7 Prozent - deutlicher als die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte bisher erwarten. Sie prognostizieren für Gesamtdeutschland einen monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3 Prozent und eine unveränderte jährliche Inflationsrate von von 1,7.

Frankreichs HVPI-Inflation sinkt auf 1,6 Prozent

Der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessene Inflationsdruck in Frankreich hat im Februar etwas nachgelassen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,6 (Januar: 1,7) Prozent.

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im Februar überraschend

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar in saisonbereinigter Rechnung erneut deutlich günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Januar um 10.000 Personen. Damit sind nun 2,396 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen eine Zunahme um 5.000 Personen erwartet.

Deutsche Tarifverdienste steigen 2019 um 3,2 Prozent

Die Tarifverdienste in Deutschland sind 2019 im Durchschnitt um 3,2 Prozent gestiegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) korrigierte seine vorläufige Angabe (plus 3,1 Prozent) damit leicht nach oben. Die Tarifverdienste umfassen tarifliche Monatsverdienste und Sonderzahlungen.

Deutsche geben Hälfte des Konsumbudgets für Wohnen, Nahrung, Kleidung aus

Die privaten Haushalte in Deutschland haben 2018 gut 51 Prozent ihres Konsumbudgets verwendet, um die Ausgaben für Wohnen, Ernährung und Bekleidung zu decken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das je Haushalt durchschnittlich 1.390 Euro im Monat.

Deutsche Bank: EZB senkt Zins im Corona-Zentralszenario um 10-20 Bp

Die Deutsche Bank geht in ihrem Basisszenario für die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz um 10 bis 20 Basispunkte senken wird. Chefvolkswirt David Folkerts-Landau sagte in einer Telefonkonferenz, die US-Notenbank dürfte ihren Fed-Funds-Zielsatz um 50 bis 75 Basispunkte reduzieren.

Merkel behält sich wegen Covid-19 Gespräche mit EU-Partnern vor

Angesichts der Corona-Epidemie will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich notfalls selbst mit europäischen Partnern abstimmen. Der Austausch laufe auf der Ebene der EU-Innen- und Gesundheitsminister "natürlich eng" und "bei Bedarf" auch über die Kanzlerin, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Spahn: Zielgerichtete finanzielle Impulse wegen Coronavirus zu prüfen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die mögliche Notwendigkeit finanzieller Impulse für die Wirtschaft in Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie betont, zugleich aber für diesen Fall ein "zielgerichtetes" Vorgehen verlangt. "In einer Lage wie dieser - dafür haben wir ja die Ausnahmemechanismen -, wird man in Europa und auch in Deutschland sicherlich schauen, brauchen wir finanzielle Impulse", sagte Spahn im Deutschlandfunk

Kommunale Spitzenverbände dringen auf Aussetzung der Schuldenbremse

Die kommunalen Spitzenverbände dringen auf eine Entschuldung von Kommunen durch den Bund. Dies "wäre ein wichtiges Signal in Richtung mehr Gleichwertigkeit und Chancengerechtigkeit überall im Land", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der Passauer Neuen Presse.

Nato hält nach Eskalation in Syrien Sondersitzung ab

Nach der militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib mit 33 getöteten türkischen Soldaten kommt der Nordatlantikrat der Nato am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Türkei habe um das Treffen der 29 Nato-Botschafter nach Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit.

Russland schickt Kriegsschiffe durch den Bosporus

Russland hat am Freitag zwei mit Marschflugkörpern bestückte Kriegsschiffe durch den Bosporus in Richtung Mittelmeer geschickt. Die russischen Fregatten "Admiral Makarow" und "Admiral Grigorowitsch" hatten zuvor den Hafen von Sewastopol auf der Krim-Halbinsel verlassen, wie ein Sprecher der russischen Armee erklärte.

Bundesregierung fordert Russland zu Teilnahme an Syrien-Gipfel auf

Die Bundesregierung hat die jüngsten tödlichen Angriffe auf türkische Soldaten in Nordsyrien verurteilt und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Teilnahmen an einem Syrien-Gipfel aufgefordert.

Coronavirus-Epidemie in Südkorea breitet sich weiter stark aus

In Südkorea weitet sich die Coronavirus-Epidemie weiter stark aus. Die zuständige Gesundheitsbehörde gab am Freitag 315 Neuinfektionen bekannt. In den vergangenen 24 Stunden infizierten sich den Angaben zufolge insgesamt 571 Menschen mit dem Erreger. Die Gesamtzahl bestätigter Ansteckungsfälle stieg damit auf 2.337, die Zahl der Toten liegt bei 13.

Schweiz untersagt wegen Coronavirus-Epidemie vorerst alle Großveranstaltungen

Die Schweizer Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie alle Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern vorerst untersagt. Das Verbot trete sofort in Kraft und gelte mindestens bis zum 15. März, teilte die Regierung am Freitag mit.

Brexit-Unterhändler Barnier will keinen Kanada-Deal mit den Briten

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier hat den Wunsch Großbritanniens zurückgewiesen, mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen nach Vorbild des Vertrages mit Kanada zu schließen. "Großbritannien wird ein spezieller Fall", sagte Barnier dem Spiegel.

ITALIEN

Italiens HVPI-Inflation sinkt im Februar auf 0,3 (0,4) Prozent

Verbraucherpreise Feb vorl. unverändert gg Vm, +0,4% gg Vj

SCHWEDEN

4Q BIP +0,8% gg Vorjahr

4Q BIP +0,2% gg Vorquartal

4Q BIP PROGNOSE: +0,2% gg Vorquartal

4Q BIP PROGNOSE: +0,8% gg Vorjahr

