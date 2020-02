Kerkrade (ots) -- In Deutschland kommt es vermehrt zu Infektionen durch das neueCoronavirus - Die Verkaufszahlen von nupure Probiotika steigen stark an - Probiotika können das Immunsystem beeinflussen und stärken Seit Beginn der Woche werden immer mehr Fälle von Covid-19 in Deutschland bekannt. Zeitgleich stiegen die Verkaufszahlen für verschiedene Probiotika der Marke nupure um 100% an. Covid-19 ist eine Atemwegserkrankung, die durch das neue Corona Virus verursacht wird. Bislang gibt es keinen Impfstoff gegen das Virus. Probiotika gelten bereits seit Jahren als förderlich für das Immunsystem.Seit einigen Tagen steigen besonders die Verkaufszahlen für das Probiotikum nupure probaflor ungewöhnlich stark. Sowohl im Onlinehandel, als auch stationär in Apotheken gibt es einen deutlichen Trend. Die Firma sieht einen klaren Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung in Deutschland.Wie können Probiotika auf das Immunsystem wirken?Probiotika können durch verschiedene Mechanismen einen Einfluss auf das Immunsystem haben. Neben der Eindämmung und Verdrängung von Krankheitserregern im Darm, können sie die Effizienz des Immunsystems steigern und immunologisch relevante Zellen aktivieren. Das Mikrobiom in unserem Darm ist gewissermaßen ein Trainingspartner für das Immunsystem.Auch für nupure probadent, einem Probiotikum für die Mundflora, registriert die Firma einen Anstieg der Verkaufszahlen. Das Mikrobiom im Mund gilt als eine erste Barriere gegen eindringende Krankheitserreger.Quellennachweis:Laetitia Bonifait, DEA; Fatiha Chandad, PhD; Daniel Grenier, PhD; JCDA; Probiotics for Oral Health: Myth or Reality? Rachna Patel and Herbert L. DuPont; New Approaches for Bacteriotherapy: Prebiotics, New-Generation Probiotics, and SynbioticsPaulina Markowiak and Katarzyna Slizewska; Effects of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics on Human Health; 1 Lingli Xiao, MD, Guodong Ding, PhD, [...], and Xiaoming Ben, PhD; Effect of probiotics on digestibility and immunity in infantsPressekontakt:AixSwiss B.V.UnternehmenskommunikationVerena FranzenTel.: +49.(0)2406.8042452presse@aixswiss.comwww.aixswiss.comOriginal-Content von: AixSwiss B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136381/4533605