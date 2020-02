Die Embedded-Systemplattform ist für hohe Skalierbarkeit und größtmögliche Flexibilität ausgelegt und kann als universelles Gateway, Box-PC oder Edge-Computer, insbesondere in IoT-Anwendungen, aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Heisys ist zudem für medizinische, und industrielle Applikationen, den mobilen Einsatz und nach Bahnrichtlinien zertifiziert. Plug-on-Module erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in vielen Märkten, da sich damit selbst Lösungen mit umfassenderem Performance-Anspruch relativ einfach realisieren lassen. Heitec verbindet mit der neuen Embedded Systemplattform ...

