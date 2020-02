FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer sehen in der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine zusätzliche Belastung für die Industrie. "Die Industrie in Deutschland steht angesichts einer schwachen Weltkonjunktur und anderer Belastungen ohnehin unter enormen Druck", sagte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VDMA, am Freitag. "Angesichts der sich verschärfenden Situation brauchen die Unternehmen jetzt vor allem die Möglichkeit, die Kurzarbeit rasch und unbürokratisch zu nutzen."



Notwendig sei auch Liquidität zur Überbrückung von möglichen finanziellen Engpässen aufgrund von Produktionsausfällen. Hier könnte zum Beispiel die staatliche Förderbank KfW rasch helfen. Die exportorientierten Maschinenbauer hatte 2019 bereits globale Handelskonflikte und andere Turbulenzen deutlich zu spüren bekommen. Verunsicherte Kunden hielten sich mit Bestellungen zurück. Die Produktion schrumpfte um rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr./mar/DP/stk