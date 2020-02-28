DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RHOEN-KLINIKUM O.N. RHK DE0007042301 28.02.2020 15:55 CET
START RESTART AUCTION: 15:55
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:05
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RHOEN-KLINIKUM O.N. RHK DE0007042301 28.02.2020 15:55 CET
START RESTART AUCTION: 15:55
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:05
RHOEN-KLINIKUM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de