Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 09/20Freitag, 28.02.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:1.05 ZDF spezialCoronavirus in Deutschland - Wie groß ist die Gefahr?Deutschland 20201.40 auslandsjournal - die dokuIn Quarantäne - Chinas Kampf gegen das CoronavirusChina 20202.10 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 20182.55 Geheimnisse des KaiserreichsAggression und AufbruchDeutschland 20183.40 Geheimnisse des KaiserreichsHoheiten und HerrenmenschenDeutschland 20184.25 Geheimnisse des KaiserreichsGlanz und GrößenwahnDeutschland 2018Woche 10/20Samstag, 29.02.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.10 Feuer vom HimmelWie der Krieg das Fliegen lernteGroßbritannien 20185.55 Feuer vom HimmelLuftkampf über SchützengräbenGroßbritannien 20186.40 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und AufbruchFrankreich 2019"außendienst XXL: Des Mannes bestes Stück - Wie geht die Welt mitdem kleinen Unterschied um?" um 6.15 Uhr entfällt7.25 Liebe und Sex in IndienFrankreich 20188.25 auslandsjournal - die dokuKampf um KaschmirIndien/Pakistan 2019"Zigaretten-Schwarzmarkt in Rumänien" um 8.45 Uhr entfällt9.10 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und LuxusFrankreich 20189.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 planet e.: Die Virenjäger - Seuchen auf der SpurDeutschland 2015"Migration - Das große Missverständnis - Falsche Hoffnungen unddreiste Lügen" um 9.15 Uhr entfällt10.25 ZDF-HistoryVon Pong zu Pokémon - Die Geschichte der VideospieleDeutschland 2017Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationGejagteDeutschland 202021.40 ZDF-HistoryDeutsche Reporter an der FrontDeutschland 201422.25 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201623.05 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 201723.50 ZDF-HistoryEntführt in der WüsteDeutschland 20170.35 ZDF-HistoryBlutiges Erbe - Geheimnisvolle Schlachtfelder im OstenDeutschland 20201.20 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20172.05 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 20132.50 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationJägerDeutschland 20203.35 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationGejagteDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 10/20Sonntag, 01.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Albtraum StraßeAbgelenkt, aufgefahren, abgezocktDeutschland 20206.20 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck in SpanienDeutschland 20197.05 ZDF.reportageBrücke XXLMega-Bauwerk HochmoselbrückeDeutschland 20197.40 ZDF.reportageDie TruckerStarke Kerle, schwere LastenDeutschland 20178.10 ZDF.reportageDie TruckerStress hinterm SteuerDeutschland 20188.40 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und RennpisteDeutschland 20169.25 ZDF.reportageRennstrecke AutobahnZoff ums TempolimitDeutschland 20199.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 24 Stunden ErdeAm Puls des PlanetenGroßbritannien 201910.40 24 Stunden ErdeNaturgewalt MenschGroßbritannien 201911.25 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde SteineDeutschland 201812.10 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 201812.55 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 201713.40 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 201714.25 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 201615.55 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und WetterextremeUSA 201716.40 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAfrikaGroßbritannien 201917.25 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAustralienGroßbritannien 201918.10 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteAmerikaGroßbritannien 201918.55 Weltbewegend - Die Entstehung der KontinenteEurasienGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 201821.40 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde SteineDeutschland 201822.20 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 201823.05 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 201723.50 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 20170.35 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 20162.00 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 20152.45 Reise durch die ErdgeschichteKollisionszone SüdasienDeutschland 20153.30 Reise durch die ErdgeschichteDer Pazifische FeuerringDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:4.55 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 2018Montag, 02.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Der Megapiranha - Dem Urzeit-Killer auf der SpurDeutschland 20136.25 Terra Xpress XXLGeheimnisvolle FundeDeutschland 20177.10 Terra Xpress XXLTückische GewässerDeutschland 20187.55 Terra Xpress XXLVon Abzocke und GaunerzinkenDeutschland 20178.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 Terra Xpress XXLFälschungen und üble MaschenDeutschland 20199.25 Täter im NetzDer Fall RobertsUSA 201910.10 MörderjagdTod einer FamilieFrankreich 201710.55 MörderjagdLiebe, Lüge, TodFrankreich 201711.40 MörderjagdTod in San FranciscoFrankreich 201712.25 MörderjagdTödliche LeidenschaftFrankreich 201713.10 Trumps Russland-ConnectionDas FBI, Mueller und die WahrheitFrankreich 201814.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201714.55 Citizen Trump - Eine amerikanische KarriereUSA 2019( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 201922.25 auslandsjournal - die dokuDas neue Brasilien - Rechtsruck unter BolsonaroBrasilien 201923.10 Drogenkrieg auf den PhilippinenUSA 201823.55 Venezuela - Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtetFrankreich/Deutschland 20200.35 heute journal1.05 Terra XFreibeuter der MeereDie KorsarenDeutschland 20151.50 Terra XFreibeuter der MeereSir Francis DrakeDeutschland 20152.30 Terra XFreibeuter der MeerePiraten des KaisersDeutschland 20153.15 Mythen-JägerDer Piratenschatz der Kokos-InselGroßbritannien 20144.00 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )