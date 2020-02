Der aktuelle Hustenanfall an den Börsen kommt wie gerufen: BondGuide muss ausnahmsweise genau in der Mitte zwischen zwei Newslettern aktiv werden. In der Regel versuchten wir bisher schon immer genau dies zu vermeiden. Allerdings zwingt uns der Erscheinungsturnus alle zwei Wochen doch mal alle… zwei, drei Jahre?… zu außerplanmäßigem Handeln zwischen zwei Newslettern. Passenderweise liegen wir aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...