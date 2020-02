Liebe Leser, 11722 stehen im DAX, der Dow Jones rund 24600 - ein Blutbad. Etliche mails auch heute sind an unsere Abonnenten raus, wir lassen wir versprochen niemand allein ob aktiven Trader oder Mittel- und Langfristinvestor. An Tagen wie heute gilt - nicht wegducken, sondern dasein! Keiner kann erzählen, dass er in diesem Markt alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...