FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TORQUE ESPORTS CORP. MJ0B CA89132P1080
AB/FROM ONWARDS 28.02.2020 16:30 CET
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TORQUE ESPORTS CORP. MJ0B CA89132P1080
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