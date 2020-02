Untitled Exhibitions hat beschlossen, die Messe All About Automation in Friedrichshafen vom 4. und 5. März 2020 auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. Der Veranstalter teilte mit, dass die rapide Verschärfung der Situation um den Corona-Virus sowie das Verbot von Veranstaltungen in der benachbarten Schweiz eine kurzfristige Neubewertung der Lage erfordert habe. Der Beschluss sei im Interesse der Gesundheit sowie der Minimierung ...

