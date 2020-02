Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bloß weg mit allem, was nach Risiko aussieht: Das ist auch das Motto an den Anleihemärkten, so die Deutsche Börse AG.Die Angst vor einer Coronavirus-Pandemie und die Erkenntnis, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen schon jetzt groß seien, würden die Märkte auch am Freitag belasten. "Die Nerven liegen blank", berichte Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. "Alles fliegt raus", bemerke der Händler mit Blick auf Unternehmensanleihen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...