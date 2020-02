Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist der erste Exchange Traded Commodity von The Royal Mint, der Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, über die White-Label-Plattform von HANetf auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (ISIN XS2115336336/ WKN A279KU) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung des Goldpreises in US Dollar zu partizipieren. Es handele sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Gold besichert sei. Das physische Gold werde in dem eigens dafür gebauten Tresor von The Royal Mint gelagert. Anleger könnten sich den Wert in bar oder in Gold auszahlen lassen. ...

