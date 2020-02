Nach einer solch tiefroten Handelswoche wollten sich die Anleger vor dem Wochenende erst recht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und bei Aktien in das berühmte fallende Messer greifen. In den kommenden 48 Stunden kann viel passieren, aber niemand kann reagieren und an der Börse befürchtet man mittlerweile das Schlimmste. Um dem Kurslückenrisiko am Montagmorgen aus dem Weg zu gehen, wurde deshalb sicherheitshalber noch heute verkauft. Unter dem Strich steht eine der schwärzesten Börsenwochen der ...

