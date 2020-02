Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Verbraucherausgaben im Januar um 0,2% und die Einkommen um 0,6% gestiegen sind. Die Analysten von Wells Fargo betonen, dass der Kern-PCE-Deflator bei 1,6% lag, was unter dem Ziel der Federal Reserve Bank liegt. Wichtige Zitate: "Inmitten der Pandemie-Ängste, die die Finanzmärkte in dieser Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...