Eine kleine US-Firma mit einem Jahresumsatz im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich sorgt an der Börse derzeit für Furore: Alpha Pro Tech. Der Hersteller von Mund- und Körperschutz-Artikeln profitiert aktuell von den jüngsten Entwicklungen der Corona-Krise. Besser gesagt profitiert die Aktie von Zockern, die den Wert aktuell in schwindelerregende Höhen treiben. Mit einer reelen Bewertung des Papiers hat das nichts zu tun. Es ist ein Hoch-Risiko-Zock. Vor einer Woche, am Freitag, 21. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...