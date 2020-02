BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Gerhard Felbermayr, hat sich für einen Ausstieg Schleswig-Holsteins aus dem gemeinsamen deutschen Strommarkt ausgesprochen. "Würde der Strom regional gehandelt und vertrieben, wäre er in Schleswig-Holstein billig und in Bayern, wo er knapp ist, teuer", sagte der österreichische Ökonom dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

"Die Verhältnisse auf dem deutschen Strommarkt verzerren die Realität doppelt." Netzentgelte würden regional umgelegt. Ein Ausbau der Netze verteuere daher die Stromrechnung, weshalb die Menschen im Süden keinen Anreiz hätten, ihre Leitungen für Windstrom aus dem Norden auszubauen. "Durch diese Verbilligung entstehen im Speckgürtel von München etwa neue Parks für stromfressende Server - statt bei Hamburg", erklärte Felbermayr.

Der Volkswirt plädierte daher für eine Strombörse Nord. Diese würde allerdings auf Widerstand der Süddeutschen treffen, die sich auf die im Grundgesetz garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse berufen könnten. "Dort steht freilich nicht", betonte Felbermayr, "dass Strompreiszonen in Deutschland illegal wären." Die EU ließe regionale Strommärkte zu.

