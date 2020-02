Zum Handelsschluss verliert der SMI 3,67 Prozent auf 9'831,03 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt fand auch am Freitag keinen Boden. Die Angst vor dem Coronavirus liess die Kurse weiter in den Keller fallen. Der Ende der Vorwoche eingeleitete Ausverkauf ging damit vor dem Wochenende unvermindert weiter. In Marktkreisen wurde die zu Ende gegangene Börsenwoche als die schlechteste seit der Frühphase der Finanzkrise im Jahr 2008 bezeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...