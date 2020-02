Von R.T. Watson

TOKIO (Dow Jones)--Die Disney-Themenparks in Tokio schließen wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Japan bis Mitte März ihre Türen. "Wir schließen Tokyo Disneyland und Tokyo DisneySea vorübergehend aus Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Darsteller vom 29. Februar bis zum 15. März", teilte das Ressort am Freitag auf seiner Webseite mit. Aktuell sei vorgesehen, die Parks am 16. März wieder zu öffnen. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Die Walt Disney Co hatte Anfang des Monats bereits signalisiert, dass sie nach der Schließung ihrer Parks in Schanghai und Hongkong angesichts der Coronavirus-Epidemie mögliche Verluste in Asien erwartet. Beide Parks sind derzeit noch geschlossen.

Sollte Shanghai Disneyland zwei Monate lang geschlossen bleiben, würden sich die finanziellen Auswirkungen auf etwa 135 Millionen US-Dollar belaufen, teilte der Konzern mit. Die Schließung des Parks in Hongkong über den gleichen Zeitraum würde Kosten in Höhe von etwa 40 Millionen Dollar verursachen, sagte Finanzchefin Christine McCarthy gegenüber Analysten.

In Japan verdient Disney Lizenzgebühren auf die Einnahmen des Ressorts in Tokio, das dem lokalen Unternehmen Oriental Land Co. gehört und von diesem betrieben wird.

