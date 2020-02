In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 verzeichnete der Fabasoft Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von 36,18 Mio. Euro (29,881 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Bei einem EBITDA von 11,104 Mio. (vs. 8,274 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres) lag das EBIT bei 7,36 Mio. (6,395 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die Eigenkapitalquote des Fabasoft Konzerns betrug zum Stichtag (31. Dezember 2019) 45,8% (53,5% zum 31. Dezember 2018). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31. Dezember 2019 29,69 Mio. (30,74 Mio. zum 31. Dezember 2018). Zum Zwischenbilanzstichtag 31. Dezember 2019 beschäftigte der Fabasoft Konzern 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (231 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31. Dezember 2018). Die Umsatzerlöse der Mindbreeze ...

