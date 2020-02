Der EuroStoxx50, der vor gerade einmal acht Tagen noch auf ein Zwölfjahreshoch geklettert war, büsste an diesem Freitag 3,66 Prozent auf 3329,49 Punkte ein.Paris - Mit den letzten Handelstagen in diesem Februar ist eine historisch schlechte Börsenwoche zu Ende gegangen: An den europäischen Aktienmärkten ging es prozentual zweistellig abwärts. Für den EuroStoxx 50 war es die schlimmste Woche seit der Finanzmarktkrise. Anleger sind hinsichtlich der weltwirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus inzwischen alarmiert.

