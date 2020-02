WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die im Frühjahr bevorstehende nächste Haustarifrunde bei Volkswagen wird auf Seiten des Unternehmens von einem neuen Manager geleitet: Arne Meiswinkel wird zum 1. März Generalbevollmächtigter des Konzerns. Er übernimmt damit einige Aufgaben von Martin Rosik, der etwa als Personalleiter die Tarifverhandlungen der Volkswagen AG mit der IG Metall über viele Jahre geführt hatte und nun als Personalvorstand zur VW -Tochter MAN Energy Solutions wechselt. In dieser Funktion löst Rosik wiederum Wilfried von Rath ab, der im Gegenzug als neuer Personalvorstand der Marke VW-Pkw nach Wolfsburg kommt. Volkswagen gab die Neubesetzungen am Freitagabend nach einer Sitzung des Aufsichts bekannt.



Der 51-jährige Meiswinkel wird auch im Gesamtkonzern unter anderem für Personalgrundsätze und die Einhaltung von Verhaltensregeln zuständig sein. Der gelernte Diplom-Kaufmann, der seit 18 Jahren in der VW-Gruppe arbeitet, ist Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian dabei direkt unterstellt. Die Personalien sind nach Angaben Kilians Teil eines größeren strukturellen Umbaus, dessen Ziel auch eine offene Fehlerkultur, hohe Integrität und Compliance sind./jap/DP/jha

