Wochenausblick: Ausbreitung des Coronavirus führt zu Panik an den Börsen!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Für die Aktienmärkte geht eine katastrophale Woche zu Ende. Der Dow verzeichnete am Donnerstag den größten Punkteverlust seiner Geschichte. Der S&P 500 ist innerhalb von nur sechs Tagen von einem Rekordhoch in eine Korrektur (Minus von mindestens 10 Prozent gegenüber dem Hoch) gestürzt. Der DAX hat innerhalb von einer Woche mehr als 12 Prozent verloren. Am Anleihemarkt fielen die Renditen im Wochenvergleich deutlich. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,61 Prozent (Vorwoche: minus 0,44 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,15 Prozent (Vorwoche: 1,49 Prozent). Gold konnte seinem Ruf als "sicherer Hafen" hingegen nicht gerecht werden und fiel auf Wochensicht deutlich zurück. Auch andere Edelmetalle präsentierten sich zuletzt deutlich schwächer. Der konjunktursensible Ölpreis stürzte zusammen mit den Aktienmärkten ab. Brent Crude Oil verbilligte sich um rund 15 Prozent.

Unternehmen im Fokus

Unternehmensspezifische Nachrichten spielten in der zurückliegenden Woche kaum eine Rolle. So gab es am deutschen Aktienmarkt in der vergangenen Woche auch fast nur Verlierer. Einzig die Aktie vonkonnte im HDAX auf Wochensicht zulegen, in der Hoffnung, dass die Software des Unternehmens gefragter sein könnte, wenn Arbeitnehmer vermehrt von den eigenen vier Wänden aus arbeiten und nicht mehr täglich ins Büro kommen. Schlusslicht auf Wochensicht mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent waren die Aktien der. Die Kranich-Airline dürfte besonders unter dem Coronavirus leiden. Ähnlich unbeliebt bei den Anlegern waren die Aktien dersowie des Ticketvermarkters. In der kommenden Woche melden unter anderemundZahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie Januar

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Februar (endgültig)

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Februar (endgültig)

Eurozone - Arbeitslosenquote Januar

Eurozone - Verbraucherpreise Februar (Vorabschätzung) y/y

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Februar (endgültig)

Eurozone - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Februar (endgültig)

USA - ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Februar

USA - Auftragseingang Industrie Januar

USA - Arbeitsmarktdaten Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.008/12.200/12.368/12.450/12.480

Unterstützungsmarken: 11.730/11.620/11.549/11.300 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem weiteren Downgap, das zunächst ebenfalls verkauft wurde. Im Handelsverlauf sah man aber auch, dass die Käufer gewillt waren, den Index zu stabilisieren. Mit einem Schlusskurs von 11.890 Punkten beendete der Index den Handel deutlich über dem Tagestief.

Die Ausgangslage für die kommende Handelswoche ist hochspannend. Die Freitags-Tageskerze für sich genommen macht eine technische Gegenbewgeung möglich. Hierfür müsste der Index aber auch das Hoch bei 12.008 Punkten überwinden. Ein Ziel könnte in diesem Fall bei 12.200 Punkten liegen. Ebenfall als Widerstände in der kommenden Handelswoche fungieren 12.368 und 12.450 Punkte. Als massive Hürde muss der Bereich um 12.600 Punkte angesehen werden.

Unterhalb von 11.730 Punkten wären dagegen weitere Abgaben in Richtung 11.620 bis 11.549 Punkte zu erwarten. Wiederum darunter ist der DAX um 11.300 Punkte sehr gut unterstützt. Spätestens dort sollte eine ausgeprägte Gegenbewegung im Index möglich sein.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)



Betrachtungszeitraum: 27.11.2019 - 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 - 28.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

