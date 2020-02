von Birgit Haas, Euro am SonntagDie hoch verschuldete Restaurantkette Vapiano will sich mit neuen kulinarischen Highlights aus der Krise arbeiten. 18 neue Gerichte stehen auf der Karte der Systemgastronomie mit Sitz in Köln. Die Hälfte davon ist vegetarisch oder sogar vegan. Neu im Angebot der bisher auf Pizza und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...