Die Kundenzufriedenheit bei SAP sinkt erneut. In dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht an die Aktionäre kann entnommen werden, dass der Net Promoter Score (NPS) weiterhin rückläufig ist. Wirtschaftswissenschaftler sehen in der Kennzahl einen Frühindikator für zukünftiges Wachstum.Das Problem bei SAP: Zwar sind 68 Prozent der Kunden von SAP zufrieden, aber nur 26 Prozent würden SAP und seine Produkte weiterempfehlen. 32 Prozent sehen das Unternehmen sogar kritisch. Der NPS liegt bei ...

