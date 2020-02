29.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Diese Woche setzte sich der Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten wegen der Furcht vor einem noch nicht abzuschätzenden Konjunktureinbruch infolge des Coronavirus fort. Der ATX büßte satte 10,3% ein. Die Bankschwergewichte und die OMV verloren beide 2-stellig. Am stärksten getroffen waren Zykliker und an den Flugverkehr gekoppelte Werte. Derzeit sehen die Börsen noch kein Licht am Ende des Tunnels, auch charttechnisch sehen wir noch keine Anzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...