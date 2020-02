Konsolidierung im Krankenhausmarkt: Die unter regulatorischem Druck stehenden Klinikkonzerne Asklepios und Rhön wollen sich zusammenschließen. In einem ersten Schritt wollen der Rhön-Großaktionär Asklepios, der Rhön-Gründer Eugen Münch sowie seine Ehefrau ihre Anteile in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln, wie Asklepios am Freitag mitteilte.Dieses Joint Venture soll dann mindestens rund 49 Prozent der Rhön-Aktien halten. Zudem will Asklepios anschließend den anderen Rhön-Klinikum-Anteilseignern ...

