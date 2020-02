SCHWERIN/GÜLZOW (dpa-AFX) - Der rückläufige Anbau von Raps hat maßgeblich dazu beigetragen, dass auf deutschen Äckern 2019 weniger nachwachsende Rohstoffe wuchsen als im Jahr davor. Wie die in Gülzow (Landkreis Rostock) ansässige Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) mitteilte, betrug die Anbaufläche nach ersten Schätzungen insgesamt noch 2,67 Millionen Hektar und damit zwei Prozent weniger als 2018. Die Anbaufläche für Raps, der nicht nur Speiseöl liefert, sondern vor allem Biodiesel, ging dabei um 16 Prozent auf 650 000 Hektar zurück. Mit einem Anteil von 22 Prozent der gesamten Ackerflächen blieben nachwachsende Rohstoffe laut Mitteilung aber ein bedeutendes wirtschaftliches Standbein für die Landwirte. 2005 hatte der Anteil mit etwa 1,4 Millionen Hektar nur halb so hoch gelegen.



Den Löwenanteil machten im Vorjahr mit 1,55 Millionen Hektar erneut Energiepflanzen für Biogasanlagen aus, zu zwei Dritteln Mais. Die großflächigen Monokulturen sind allerdings wegen ihrer Auswirkungen auf die Artenvielfalt umstritten. Laut Fachagentur werden inzwischen vermehrt Getreide und Gräser als Mais-Alternativen angebaut. Die weitere Entwicklung des Anbauumfangs sei aber mit hohen Unsicherheiten behaftet. Angesichts veränderter Förderbedingungen sei die Zukunft der rund 9000 Biogasanlagen in Deutschland vielfach ungewiss, heißt es in der Mitteilung der Fachagentur, die im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums jährlich die Anbauzahlen für nachwachsende Rohstoffe erhebt.



Im Vergleich zu den Energiepflanzen machten sogenannte Industriepflanzen mit einer Anbaufläche von 299 000 Hektar einen nur geringen Teil der nachwachsende Rohstoffe aus. Dazu zählen Kartoffeln als Stärkelieferant, Zuckerrüben sowie Sonnenblumen und Raps, die Öl liefern. Auf 12 000 Hektar wuchsen Pflanzen für Arzneimittel- und Farbproduktion./fp/DP/zb