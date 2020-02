Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten der japanischen Regierung veranstaltet eine neue Initiative namens "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions" (Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst auf Flughäfen und in anderen Einrichtungen) für einreisende Touristen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200229005021/de/

Artwork image (Graphic: Business Wire)

Zusammenfassung zur Ausstellung am Narita International Airport

Datum und Zeitraum: (Vorherige Ausstellung) Beginn am Samstag, 28. Dezember des ersten Jahres der Reiwa-Zeit (2019) (Hauptausstellung) Beginn am Samstag, 29. Februar des zweiten Jahres der Reiwa-Zeit (2020) Ort: Narita International Airport (Narita, Chiba) Terminal 1 und 2 Ankunftshalle Inhalt: Ausstellung der alle Sinne umfassenden, von "36 Ansichten des Berges Fuji" inspirierten künstlerischen Arbeiten von NAKED Inc. Offizielle Website: https://jmadm.jp/en/

Alle Sinne umfassende, "360°Around Mt. Fuji ~NAKED meets Hokusai~" betitelte künstlerische Arbeiten, die von KATSUSHIKA Hokusais Ukiyo-e-Arbeit 36 Ansichten des Berges Fuji inspiriert sind, werden ab dem 29. Februar am Narita International Airport präsentiert werden.

Ukiyo-e ist ein bedeutendes japanisches Kulturgut, und KATSUSHIKA Hokusai ist einer der berühmtesten Ukiyo-e-Künstler aller Zeiten. Laut dem The Sumida Hokusai Museum "war er im Jahr 1998 der einzige Japaner, der in die Liste ‚The 100 Most Important Events and People of the Past 1,000 Years' (Die 100 wichtigsten Ereignisse und Personen der vergangenen 1.000 Jahre) in ‚THE LIFE MILLENNIUM' aufgenommen wurde".* Eine seiner wegweisenden Arbeiten ist 36 Ansichten des Berges Fuji, die sogar ab Februar 2020 in die Seiten der neuen Version des japanischen Reisepasses aufgenommen wurde.

*Quelle: The Sumida Hokusai Museum "Hokusai" https://hokusai-museum.jp/modules/Page/pages/view/401?lang=en

36 Ansichten des Berges Fuji ist eine Serie von Kunstwerken, welche die Ansichten des Berges Fuji von unterschiedlichen Standorten aus darstellt; es wird erzählt, dass viele Personen während der späten Edo-Periode (1750-1850), zur virtuellen Nachempfindung gern durch diese Drucke "reisten". Das kreative Unternehmen NAKED Inc. hat HOKUSAIs Weltbild erfasst und darauf aufbauend Videokunstwerke geschaffen, die es uns ermöglichen, den Berg Fuji aus verschiedenen Perspektiven zu bewundern. Eine vorgreifende, auf 4 von 46 Elementen der Serie 36 Ansichten des Berges Fuji beruhende Präsentation, begann am 28. Dezember 2019. Das Kunstwerk wurde nun aktualisiert und erweitert, und umfasst jetzt 19 Elemente der Serie.

Zusätzlich dazu stellen die Videos Orte wie The Sumida Hokusai Museum vor, ein den Werken von HOKUSAI gewidmetes Museum, sowie Ashi-SEE, ein in der Serie 36 Ansichten des Berges Fuji dargestellter Ausblick. HOKUSAIs Serie 36 Ansichten des Berges Fuji, ein international hoch respektiertes Werk japanischer Kunst, begrüßt nun die Besucher aus aller Welt, die am Narita International Airport, dem Tor zu Japan, eintreffen.

*Diese Ausstellung steht nur zur Besichtigung für Passagiere zur Verfügung, die auf internationalen Flügen am Flughafen eintreffen.

Die Behörde für kulturelle Angelegenheiten eröffnet das "Japan Media Arts Distributed Museum", an 10 japanischen Flughäfen im Rahmen des Projekts "Japanese cultural media arts dissemination initiative in airports and other institutions". Die bei dieser Ausstellung präsentierten Künstler und Gestalter erfassen die aus verschiedenen lokalen Kulturen stammenden kulturellen Ressourcen aus neuen Perspektiven. Aufgrund der Präsentation der Medienkunstwerke an Orten wie beispielsweise Flughäfen, die als Tor zu diesen Regionen dienen, können die Besucher auf ihren Reisen den wahren Geist dieser Kulturen zu entdecken.

Zusammenfassung zur Ausstellung am Narita International Airport

Thema: "36 Ansichten des Berges Fuji"

Ausstellung: "360°Around Mt. Fuji ~NAKED meets Hokusai~"

NAKED Inc. schuf dieses alle Sinne umfassende Kunstwerk inspiriert von 36 Ansichten des Berges Fuji, dem wegweisenden Werk des Ukiyo-e-Künstlers KATSUSHIKA Hokusai aus der Edo-Periode. 36 Ansichten des Berges Fuji ist eine Series von 46 Ukiyo-e-Farbholzschnitten, zu der Stücke wie "Klare Morgendämmerung bei Südwind" (bekannt als Roter Fuji) gehören. Die Interpretation der Arbeit des Künstlers der Edo-Periode seitens NAKED Inc. umfasst 19 dieser Stücke. Unter Beibehaltung der Weltanschauung, die HOKUSAI bildlich erfasste, präsentiert die moderne künstlerische Wiedergabe epische Panoramablicke des Berges Fuji aus verschiedenen Blickwinkeln, zu unterschiedlichen Jahreszeiten und im Verlaufe der Menschheitsgeschichte.

Hier handelt es sich nicht um ein statisches Gemälde: Dieses Kunstwerk wurde aus vielen, sich bewegenden Schichten erstellt geschaffen, um die Praxis des Ukiyo-e nachzuahmen, "Farben zu schichten". Das digitale Gemälde ruft das Erlebnis eines Eintauchens hervor, bei dem der Betrachter eine dynamische Abbildung des Berges Fuji genießen kann.

*Dieses Kunstwerk verwendet Hochauflösungsdaten von Ukiyo-e in der Sammlung des Yamanashi Prefectural Museum, die unter Nutzung der einzigartigen "Re-master Art"-Technologie der Ars Techne Innovation Corporation wiedergegeben werden.

Kreativer Produzent: NAKED

NAKED Inc. ist ein mit Kreativität befasstes Unternehmen, das 1997 gegründet wurde, mit einem aus Regisseuren, Designern und Schriftstellern sowie MURAMATSU Ryotaro zusammengesetzten Team. Gemäß seinen Mottos "Core Creative", "Total Creation" und "Borderless Creativity" schafft das Team Kunst über zahlreiche Plattformen und Genres hinweg wie Filme, Musikvideos, Fernsehprogramme, Werbung, alle Sinne umfassende Erlebnisse, regionale Revitalisierungsbemühungen und aufklärende Programme.

Zu seinen jüngsten Projekten gehören Shows, die Technologien zum 3D-Projektionsmapping einbeziehen sowie Immersive Events Blending-Technologie und realitätsnahe "FLOWERS BY NAKED" und "TOKYO ART CITY BY NAKED". Im Jahr 2017 übernahm es die Produktionsausführung von "TREE by NAKED yoyogi park", einem interaktiven Erlebnis mit dem Thema Kunst trifft Speisen. Das Ziel von NAKED Inc. ist es, gedankenanregende Erlebnisse ("SCENE") in allen Aspekten unseres Alltagslebens zu schaffen bei der Kultur, der Kunst, der Unterhaltung, der Tradition, der Bildung, der Musik, dem Stadtleben, den Speisen und dem Sport ("LIFE").

Zu den jüngeren Werken gehören "OCEAN BY NAKED", "Water Tree" ein neues Denkmal am Izumi no Hiroba in Osaka ebenso wie jahreszeitlich orientierte Installationen im Tokyo Tower und im Maxell Aqua Park in Shinagawa. Im Jahr 2020 findet zum fünften Mal seine alle Sinne umfassende Blumenausstellung "FLOWERS BY NAKED 2020" in der Nihonbashi Mitsui Hall statt, vom Donnerstag, dem 30. Januar bis zum Sonntag, dem 1. März.

Ähnliche Sehenswürdigkeiten

Sumida Hokusai Museum

Hier finden Sie die von KATSUSHIKA Hokusai hinterlassenen Werke.

Dieses Museum wurde in jenem Tokioter Stadtteil errichtet, in dem HOKUSAI geboren wurde und fast sein gesamtes Leben verbrachte, und ist voll und ganz diesem Künstler gewidmet. Seine nahezu futuristisch anmutende Architektur gestaltete SEJIMA Kazuyo von dem weltweit tätigen Architekturbüro SANAA. Seine einzigartige, innovative und mit Aluminiumplatten verkleidete Fassade hinterlässt einen bleibenden Eindruck, und von der obersten Etage aus kann man den Tokyo Skytree sehen.

Name: Sumida Hokusai Museum

Ort: 2-7-2 Kamezawa Sumida-ku, Tokio

Telefon: +81 3 6658 8936

Öffnungszeit: 9:30-17:30 Uhr (letzte Eintrittsmöglichkeit 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit)

Geschlossen: Montage (es sei denn es handelt sich um einen Feiertag; in solchen Fällen bleibt das Museum am folgenden Tag geschlossen)

Ashi-See, Hakone

Die Landschaft betrachten, die KATSUSHIKA Hokusai sah.

Ausblicke vom Ashi-See aus auf die Berge von Hakone und den Berg Fuji. Schon seit der Edo-Periode war Hakone aufgrund seiner Thermalquellen ein beliebtes Reiseziel. Der Blick auf den Berg Fuji, über den Hakone-Schrein hinweg vom früheren Hafen von Hakone am Ashi-See aus, dargestellt in den 36 Ansichten des Berges Fuji (geschaffen im Jahr 1831), ist noch immer ein Lieblingsort für Touristen.

Name: Ashi-See

Ort: Hakone-cho, Ashigarashimo-gun, Kanagawa

Einzelheiten zur Ausstellung am Narita International Airport

Datum und Zeitraum: (Vorherige Ausstellung) Beginn am Samstag, 28. Dezember des ersten Jahres der Reiwa-Zeit (2019) (Hauptausstellung) Beginn am Samstag, 29. Februar des zweiten Jahres der Reiwa-Zeit (2020) Ort: Narita International Airport (Narita, Chiba) Terminal 1 und 2 Ankunftshalle *Diese Ausstellung steht nur zur Besichtigung für Passagiere zur Verfügung, die auf internationalen Flügen am Flughafen eintreffen. Kreativer Produzent: NAKED Inc. Unterstützer: Narita International Airport Corporation Organisator: Agentur für kulturelle Angelegenheiten, Regierung von Japan "Japanese cultural media arts dissemination initiative and other institutions in the first year of Reiwa" (Japanische Initiative zur Verbreitung kultureller Medienkunst und andere Institutionen im ersten Jahr der Reiwa-Zeit)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200229005021/de/

Contacts:

Yukinori Aoki

Japan Media Arts Distributed Museum Office PR Team

yukinori.aoki@dentsu-pr.co.jp