In den USA ist am Samstag der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt worden. Es habe sich um eine "Hochrisiko-Patientin Ende 50" gehandelt, sagte US-Präsident Donald Trump.



Vizepräsident Mike Pence gab unterdessen neue Einreisebeschränkungen bekannt. Diese würden auf Reisende ausgeweitet, die in den letzten 14 Tagen im Iran gewesen seien. US-Bürger wurden zudem aufgerufen, nicht mehr nach Italien oder Südkorea zu reisen. Bereits Anfang Februar hatten die USA eine umfangreiche Reisewarnung für China herausgegeben.