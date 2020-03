Der 25.02. diesen Jahres ist wohl ein Tag, der allen Investoren von Walt Disney (WKN: 855686) in Erinnerung bleiben wird. Einerseits hat der Medienkonzern an diesem Datum damit begonnen, seinen Streaming-Dienst in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, zu vermarkten. Im Rahmen einer Frühbucheraktion erhalten die zukünftigen Streamer nun die Möglichkeit, zu einem um 10 Euro günstigeren Kurs ein Jahresabonnement abzuschließen, wodurch Disney+ nun vermutlich bereits fleißig dabei ist, künftige ...

