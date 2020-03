Nach einem Bilanzskandal, der über viele Jahre manipulierte Zahlen offenlegte und im Dezember 2017 aufgedeckt wurde, erlitt die Steinhoff (WKN: A14XB9)-Aktie beinahe einen Totalverlust. Ende Januar 2020 gab es jedoch eine positive Meldung. So könnte die wertvolle europäische Pepco Group, welche zur Steinhoff-Holding gehört, verkauft oder an die Börse gebracht werden. Bei einem Verkauf würde Steinhoff wahrscheinlich etwa 4,5 Mrd. Euro erlösen und so seine Schuldenlast signifikant senken. Bisher ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...