BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Aus für die bisherigen Regelungen zur Sterbehilfe hat die FDP-Fraktion zu einem neuen Anlauf für ein fraktionsübergreifendes liberales Sterbehilfegesetz aufgerufen. Die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr verschickte dazu ein sechs Punkte umfassendes Papier an die Parlamentarier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Das Bundesverfassungsgericht hatte in dieser Woche das seit Dezember 2015 bestehende Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Grund sei, dass es "die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert". Die bisherige Regelung hatte wegen des ungeklärten Begriffs "geschäftsmäßig" vor allem für Ärzte eine gewisse Rechtsunsicherheit mit sich gebracht. Das Recht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen, hieß es jetzt. Das gelte für jeden, nicht nur für unheilbar Kranke.



Nach den Vorstellungen von Helling-Plahr muss nun die suizidwillige Person "freiverantwortlich" zu dem Sterbewunsch und -entschluss gelangt sein. Der Sterbewunsch "muss von Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit geprägt sein". Der ausgesuchte Arzt müsse die suizidwillige Person über Behandlungsoptionen und Alternativen aufklären und das Verfahren der institutionalisierten Hilfe zur Selbsttötung darstellen. Er müsse sich davon überzeugen, dass die Person freiverantwortlich handle und ernsthaft zu sterben wünsche.



Weiter heißt es in dem Papier, das auch von FDP-Fraktionschef Christian Lindner unterstützt wird, dass sich die suizidwillige Person nach der ersten Konsultation eines Arztes einer Beratung durch eine unabhängige Beratungsstelle unterziehen müsse. Die Beratungsstelleninfrastruktur könne analog zur Schwangerschaftskonfliktberatung ausgestaltet werden. Dabei sei die Beratung ergebnisoffen zu führen. "Je nach Sachlage soll ärztliches, fachärztliches, psychologisches, sozialpädagogisches, sozialarbeiterisches oder juristisches Personal hinzugezogen werden können." Die beratende Person dürfe nicht auch die bei der Selbsttötung assistierende Person sein (Vier-Augen-Prinzip).



Die zur Selbsttötung erforderlichen Arzneimittel dürften demnach durch eine assistierende Person nur vorbereitet oder angereicht werden. Zuvor müsse nochmals die "Einwilligungsfähigkeit" der Person geprüft werden. Der Vorgang sei zu protokollieren./rm/DP/mis