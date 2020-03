Unterföhring (ots) -Rückenwind. Mit einem guten Plus im Vergleich zum Januar habenProSieben (Z. 14-49 J.: +0,7 % MA / Z. 14-29 J.: +1,5 % MA), dieKabel Eins-Brand Family mit Kabel Eins und Kabel Eins Doku (Z. 14-49J.: +0,5 % MA) und SAT.1 GOLD (Z. 14-49 J.: +0,2 % MA) den Februarabgeschlossen. Zusammen erreichen die Brand Families ProSieben(ProSieben und ProSieben MAXX), SAT.1 (SAT.1 und SAT.1 GOLD), KabelEins (Kabel Eins und Kabel Eins Doku) und sixx einen Marktanteil von27,1 Prozent und ein Plus von 0,8 Prozent vs. Vormonat (Januar 2020:26,3 % MA).Digital auf Wachstumskurs: Auf den digitalen Plattformen verzeichnendie Video Views der Sender ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zumVorjahresmonat.Die Brand Familys im Februar 2020 im Einzelnen:ProSieben und ProSieben MAXXStark. ProSieben wächst +8 Prozent im Vergleich zum JanuarNach dem ruckeligen Start in das Jahr 2020 findet ProSieben wiederseine Erfolgsspur: Mit einem Wachstum von +8 Prozent im Vergleich zumJanuar schließt ProSieben den Monat Februar mit guten 9,5 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.) ab. Parallel wächst die MedienmarkeProSieben digital: Die Zahl der ProSieben-Video Views steigt um +5Prozent auf 110 Millionen. Wachstumstreiber auf allen Plattformen warder erfolgreiche Start von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum".Topstart im März: "The Masked Singer" startet am Dienstag, 10. März,in seine zweite Staffel.ProSieben MAXX schließt den Februar mit guten 1,5 Prozent Marktanteilab (Z. 14-49 J.). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Männer kommt der Sender auf 2,2 Prozent Marktanteil.Besonders stark: die Rugby-Live-Übertragungen am Sonntag und dasWWE-Programm "RAW". Sportliche Höhepunkte im März sind dieLänderspiele der U21-Nationalmannschaft gegen Österreich (26.3.) undWales (31.3.) live auf ProSieben MAXX. Zudem startet "ran eSports -Professional. Gaming. Magazine" am 5. März auf einem neuen Sendeplatz- immer donnerstags um 23:00 Uhr.SAT.1 und SAT.1 GOLDSAT.1 groß mit kleinen Talenten und morgens ein starkes Stück / SAT.1GOLD mit bestem Februar seit SendestartLinear und digital ein Hit: "The Voice Kids" startet im Februar inSAT.1 auf höherem Niveau als im Vorjahr (mit 12,1 % MA) und steigertseine Video Views im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um starke 28Prozent (mit über 10 Mio. VV). Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hatseinen besten Februar seit acht Jahren (14,7 % MA) und wächst digitalum 54 Prozent im Vergleich zum Februar 2019. "The Biggest Loser"punktet mit bis zu 13,3 Prozent Marktanteil. "Big Brother"verzeichnete im Februar über sieben Millionen Video Views und kannauch in der SAT.1-App begeistern: Dort wurden bislang über 5,4Millionen Bewertungen für die Bewohner abgegeben. Insgesamt schließtSAT.1 den Februar mit 7,2 % MA bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauernab (7,0 % MA bei Z. 14-59 J.). Der März bringt u.a. das Fanduell"United Voices" (ab 13.3.) und ein absolutes Muss für alleReality-Fans, "Promis unter Palmen" (ab 25.3.).SAT.1 GOLD schließt den Monat mit dem besten Februarergebnis seitSendestart (Z. 14-49 J.: 1,6 % MA; F. 40-64 J.: 3,0 % MA) ab undverzeichnet ein sehr gutes Plus von 0,2 und 0,3 Prozentpunkten imVergleich zum Januar 2020 (Z. 14-49 J.: 1,4 % MA; F. 40-64 J: 2,7 %MA). Goldenes Wachstum auch auf den digitalen Plattformen: Die VideoViews steigen um hervorragende 76 Prozent im Vergleich zum Februar2019.Kabel Eins und Kabel Eins DokuAktuell und relevant: Kabel Eins setzt mit "Notaufnahme Live" erneutAusrufezeichen"Vielen Dank für NotaufnahmeLive - einfach großartig!" "TollerEinblick." "Allergrößten Respekt an Krankenhauspersonal undRettungskräfte!" - Die Live-Sendung aus dem Marienhospital inStuttgart sorgt für Faszination und Begeisterung in den sozialenMedien: über 2.000 Facebook-Kommentare und Platz 5 in denTwitter-Trends. "Notaufnahme Live" beeindruckt die Zuschauer undüberzeugt mit sehr guten 6,1 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins undKabel Eins Doku. Weiterer Erfolgsfaktor im Februar sind Kultfilme wie"Indiana Jones" mit bis zu 9,4 Prozent in der Prime Time. Insgesamtverbucht Kabel Eins 5,0 Prozent Monatsmarktanteil. Im März feiert derSender den 65. Geburtstag von Bruce Willis mit seinen besten Filmenund einer exklusiven Doku über den Hollywoodstar (16.-18.3.).Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin startet am 19. März in eine neue Staffelseines Klassikers "Rosins Restaurants".Kabel Eins Doku läuft im Februar wieder zur Höchstform auf undsteigert sich auf hervorragende 1,0 Prozent Marktanteil. EinQuotengarant sind nach wie vor "Die Schatzsucher von Oak Island". DieDokureihe holt in der Prime Time am Sonntag Top-Werte von bis zu 1,9Prozent.sixx: Aufwärtstrend bei den jungen FrauenFrühjahrs-Aufschwung: Bei den 14- bis 39-jährigen Frauen legt sixx imFebruar zu und erreicht sehr gute 1,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49J.: 1,3 % MA). Stark laufen u.a. "Big Brother - Die Late Night Show"mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit bis zu 5,8 ProzentMarktanteil (F. 14-39 J.) sowie die Wiederholung von "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" am Freitagabend. Auf den digitalenPlattformen steigert sich sixx bei den Video Views um 44 Prozent imVergleich zum Vorjahresmonat. Am 8. März feiert der Frauensender den"Tag der Heldinnen" und zeigt das vierteilige US-Sozialexperiment "Ina Man's World" sowie alle vier Folgen von "No body is perfect - DasNacktexperiment" mit Paula Lambert.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 01.03.2020 für den Zeitraum 01.02.-29.02.2020; vorläufiggewichtet: 26.02.-29.02.2020. Video Views für den Zeitraum01.02.-24.02.2020 (bzw. YT 01.02.-21.02.2020). Gruppen-Marktanteile:Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. allerNachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnenSendermarktanteile ist deshalb möglich. 