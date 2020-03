BERLIN (Dow Jones)--Die CDU/CSU verliert erneut in der Wählergunst - und läuft Gefahr, von den Grünen als stärkste Partei abgelöst zu werden. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, erreichen die Unionsparteien vor dem Hintergrund ihres internen Machtkampfes um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nur noch 25 Prozent (minus 2 Prozentpunkte). Die Grünen kommen auf 22 Prozent (plus 2 Punkte).

Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu, käme bei Bundestagswahlen auf 16 Prozent. Unverändert sind die Werte von AfD (14 Prozent) und Linken (10 Prozent). Die FDP verliert einen Prozentpunkt und liegt bei 6 Prozent, die sonstigen Parteien kommen unverändert auf 7 Prozent.

