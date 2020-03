BERLIN (dpa-AFX) - In einer neuen Umfrage rücken die Grünen nahe an CDU/CSU heran. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" legen die Grünen im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu und erreichen jetzt 22 Prozent. Die Union verliert zwei Punkte und kommt nur noch auf 25 Prozent.



Die SPD läge bei Bundestagswahlen bei 16 Prozent (plus 1). Unverändert sind die Werte von AfD (14 Prozent) und Linken (10 Prozent). Die FDP verliert einen Prozentpunkt (6 Prozent).



Im am Samstag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer kam die Union auf 27 Prozent, die Grünen auf 24./zeh/DP/mis